به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان از امروز، ۱۹ مهرماه در استان همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: شعار امسال این هفته، دو دو تا یادت نره، (روزی دوبا مسواک هر بار ۲ دقیقه) تعیین شده است.

وی در تشریح هدف از اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان بیان کرد: آموزش سلامت همگانی در زمینه سلامت دهان و دندان و با تاکید بر کودکان مدارس ابتدایی و در نهایت با هدف کاهش میزان پوسیدگی دندان در کودکان و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دندانپزشکیاز اهداف این پویش است.

دکتر شریفی با اشاره به آغاز طرح وارنیش فلوراید تراپی در کودکان مقطع ابتدایی، افزود: جشن مربوط به دندان ۶ برای دانش آموزان پایه اول برگزار و در خصوص اهمیت، زمان رویش دندان و نحوه آموزش بهداشت (مسواک زدن) با جشن و پلاکارد آموزش داده می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان روز شمار پویش ملی سلامت دهان و دندان را این گونه تشریح کرد: