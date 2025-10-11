وزیر دفاع پاکستان گفت: اسلام‌آباد با وجود تنش‌های اخیر، آماده گفت‌وگوی هدفمند با دولت افغانستان است اما کابل باید تضمین دهد که خاکش علیه پاکستان به کار گرفته نشود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون»؛ «خواجه آصف» در واکنش به تشدید تنش های امنیتی‌ با افغانستان در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: پاکستان هرگز از گفت‌وگو روی‌گردان نبوده و در شرایط اخیر و پر تنش نیز آماده مذاکرات هدفمند با کابل در راستای حل اختلافات بر سر تروریسم فرامرزی است.

وی گفت: اسلام آباد در سه سال گذشته نیز هیئت های بلندپایه به کابل اعزام کرده و در دیدار های مختلف با مقام‌های افغان، نگرانی خود از پناه دادن افغانستان به اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) را ابلاغ کرده است.

خواجه آصف افزود: در این دیدارها هشدار داده شد که در صورت ادامه حضور و فعالیت اعضای این گروه تروریستی در خاک افغانستان، پاکستان ناگزیر به اقدام خواهد شد.

این مقام پاکستانی اظهار کرد: همان زمان پیشنهادی مطرح شد تا اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان به کشور دیگری منتقل شوند اما به علت هزینه سنگین و نبود تضمین برای عدم بازگشت آن‌ها این طرح متوقف شد.

آصف تاکید کرد: پاکستان همچنان برای گفت‌وگوی سازنده با کابل آماده است اما هیچ‌گونه مذاکره‌ای با گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان انجام نخواهد شد.

وزیر دفاع پاکستان گفت: اگر افغانستان حاضر به تضمین نیست، پاکستان برای دفاع از مردم خود حق اقدام دارد.

وی با اشاره به سخنان اخیر برخی مقام‌های افغان افزود: اگر افغانستان بخواهد ابزار دست دیگران شود یا خاکش را در اختیار آنان قرار دهد، پاکستان پاسخ خواهد داد.

خواجه آصف همچنین مدعی شد، هند در تلاش است از طریق افغانستان به پاکستان فشار بیاورد که در صورت ادامه این روند واکنش ما قاطع خواهد بود.