

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته ششم

سه شنبه ۶ آبان

آوا تهران-گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران

سنگین ماشین البرز-سپاهان اصفهان- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

ملوان بندر انزلی-پرسپولیس تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی

نماینده کردستان _ فرا ایساتیس کران فارس- ساعت ۱۵- ورزشگاه ملک نیا سنندج

خاتون بم- پالایش گازایلام- ساعت ۱۵- ورزشگاه فجر بم

هفته هفتم

دوشنبه ۱۲ آبان

پالایش گازایلام -آوا تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ایلام

گل گهر سیرجان -نماینده کردستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

سپاهان اصفهان -ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه قدس اصفهان

فرا ایساتیس کران فارس -سنگین ماشین ایستا البرز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز

پرسپولیس تهران -خاتون بم - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید کاظمی تهران

هفته هشتم

یکشنبه ۱۸ آبان

سنگین ماشین ایستا البرز - گل گهر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

نماینده کردستان-پالایش گاز ایلام- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه ملک نیا سنندج

آوا تهران -پرسپولیس تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه کارگران تهران

فرا ایساتیس کران فارس -سپاهان اصفهان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز

خاتون بم -ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه فجر بم

هفته نهم

یکشنبه ۲۵ آبان

پالایش گازایلام --سنگین ماشین ایستا البرز - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ایلام

ملوان بندر انزلی -آوا تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی

پرسپولیس تهران -نماینده کردستان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید کاظمی تهران

گل گهر سیرجان-فرا ایساتیس کران فارس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

**زمان این دیدار به زودی اعلام می‌شود.

سپاهان اصفهان-خاتون بم