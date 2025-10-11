پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای ششم تا نهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ علام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته ششم
سه شنبه ۶ آبان
آوا تهران-گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران
سنگین ماشین البرز-سپاهان اصفهان- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
ملوان بندر انزلی-پرسپولیس تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی
نماینده کردستان _ فرا ایساتیس کران فارس- ساعت ۱۵- ورزشگاه ملک نیا سنندج
خاتون بم- پالایش گازایلام- ساعت ۱۵- ورزشگاه فجر بم
هفته هفتم
دوشنبه ۱۲ آبان
پالایش گازایلام -آوا تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ایلام
گل گهر سیرجان -نماینده کردستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
سپاهان اصفهان -ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه قدس اصفهان
فرا ایساتیس کران فارس -سنگین ماشین ایستا البرز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز
پرسپولیس تهران -خاتون بم - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید کاظمی تهران
هفته هشتم
یکشنبه ۱۸ آبان
سنگین ماشین ایستا البرز - گل گهر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
نماینده کردستان-پالایش گاز ایلام- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه ملک نیا سنندج
آوا تهران -پرسپولیس تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه کارگران تهران
فرا ایساتیس کران فارس -سپاهان اصفهان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز
خاتون بم -ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه فجر بم
هفته نهم
یکشنبه ۲۵ آبان
پالایش گازایلام --سنگین ماشین ایستا البرز - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ایلام
ملوان بندر انزلی -آوا تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی
پرسپولیس تهران -نماینده کردستان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید کاظمی تهران
گل گهر سیرجان-فرا ایساتیس کران فارس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
**زمان این دیدار به زودی اعلام میشود.
سپاهان اصفهان-خاتون بم