نشست‌های ادبی متعددی در آستانه ۲۰ مهرماه، روز بزرگداشت حافظ در گوشه و کنار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، یکی از این نشست‌ها به حافظ‌خوانی با حضور دکتر قدمعلی سرامی اختصاص دارد که این برنامه در ادامه فعالیت‌های دفتر پاسداشت زبان فارسی برای توجه به میراث ادبی ایران و معرفی ظرفیت‌های زبان و ادب فارسی به نسل امروز، در حوزه هنری از امروز ساعت ۱۶ شنبه ها (یک هفته در میان)در سالن سلمان هراتی حوزه هنری بصورت رایگان برای عموم علاقمندان برگزار می شود.

از شیراز هم خبر می رسد قرار است هفته بزرگداشت لسان‌الغیب امسال با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار می‌شود.

به گفته مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس آیین رسمی بزرگداست هفته حافظ شامگاه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار می‌شود و صبح روز ۲۰ مهر، آیین گلباران آرامگاه لسان‌الغیب انجام خواهد شد.

وی از برپایی برنامه‌های فرهنگی در گذر فرهنگ و هنر شیراز خبر داد و گفت: در طول هفته حافظ، این گذر فرهنگی میزبان شب‌های غزل با حافظ، شعرخوانی، موسیقی سنتی و برنامه «عقل و عشق» با همکاری نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در استان خواهد بود.

رنجبر با اشاره به اجرای اپرای عروسکی به کارگردانی بهروز غریب‌پور با صدای علیرضا قربانی، افزود: در تالار حافظ نیز اجرای نمایش «برخوان» به کارگردانی استاد بخشی‌زاده در حافظیه برگزار می شود.

رئیس بنیاد حافظ‌شناسی و مدیر دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز نیز از برگزاری نشست علمی یادروز حافظ با محور «سیمای جهانی حافظ» خبر داد و گفت: در این نشست استادانی از دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، تبریز و شیراز درباره جلوه‌های حافظ در فرهنگ‌های چین، ژاپن، ترکیه، هند، جهان عرب و کشورهای انگلیسی‌زبان سخنرانی خواهند کرد.

سعید حسام‌پور تصریح کرد: در آبان‌ نیز با همکاری بنیاد ایران‌شناسی و چند دانشگاه معتبر کشور، حدود ۵۰ ایران‌شناس برجسته جهان به ایران و شیراز سفر خواهند کرد تا در نشستی علمی به بررسی اندیشه‌های حافظ و تأثیر آن در گردشگری فرهنگی بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کلاس‌های حافظ‌ خوانی و حافظ‌ شناسی برای کودکان و نوجوانان هر هفته در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود و سال‌هاست که با استقبال علاقه‌مندان تداوم دارد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز در این نشست خبری با اشاره به رویدادهای عمومی هفته حافظ گفت: هشت فرهنگسرای شهرداری در روزهای ۱۹ تا ۲۲ مهر میزبان نشست‌های ویژه حافظ‌شناسی خواهند بود و شهروندان می‌توانند در کارگاه‌های هنری و ادبی شرکت کنند.

به گفته محمدعلی چوبینی، به مناسبت بزرگداشت حافظ در ۱۰ نقطه از شهر شیراز، نمایشگاه های نقاشی‌خط برگزار می‌شود و هنرمندان آثار خود را به‌صورت زنده اجرا خواهند کرد.

وی از اجرای «سمفونی شیراز» به آهنگسازی کارن همایون‌فر و کارگردانی احسان عبدی‌پور در روزهای ۲۳ تا ۲۵ مهر در تالار حافظ خبر داد و گفت: در روز پایانی هفته حافظ که هم‌زمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی است، پیاده‌روی خانوادگی در بزرگراه مهندسین برگزار می‌شود.

هفته بزرگداشت حافظ شیرازی از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه جاری به همت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از نهاد‌های فرهنگی و هنری کشور، در شهر شیراز، سراسر استان‌ها و نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار خواهد شد.