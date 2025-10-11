پخش زنده
فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از مسئولان کمیته ملی پارالمپیک دعوت کرد تا در جلسهای، گزارش عملکرد و برنامههای حمایتی مطرح شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در چارچوب برنامههای نظارتی و حمایتی فراکسیون ورزش مجلس از حوزه ورزش قهرمانی و با هدف بررسی وضعیت ورزشکاران جانباز و توانیاب، از رئیس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در جلسه روز یکشنبه هفته آینده در محل مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورده است.
در این نشست، ضمن ارائه گزارش از دستاوردهای اخیر کاروان پارالمپیک ایران در رقابتهای جهانی و بررسی نیازهای آتی این بخش، راهکارهای تقویت حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران و رفع موانع پیشروی آنان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
فراکسیون ورزش مجلس تأکید کرده است که توجه به ورزش جانبازان و توانیابان، نماد واقعی عدالت اجتماعی در حوزه ورزش کشور است و مجلس آماده همکاری برای تصویب طرحها و حمایتهای لازم در این زمینه است.