به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در ادامه اجرای طرح استانی مقابله با شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و آزاد، محیط‌بانان استان در یک عملیات سه روزه، موفق شدند سه گروه شکارچی متخلف را در منطقه حفاظت‌شده دنای شرقی را دستگیر کنند.

عبدال دیانتی نسب افزود: در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی یگان‌های حفاظت محیط‌زیست شهرستان بویراحمد در درگیری با سه گروه متخلف شکار، آنان را در حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.

دیانتی نسب با بیان اینکه شکارچیان شبانه هنگام خروج از منطقه حفاظت شده دنای شرقی دستگیر شدند، افزود: از این شکارچیان متخلف، لاشه ۵ قطعه کبک و ۲ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکهمتهمان با تشکیل پرونده، به مراجع قضایی تحویل داده شدند، اضافه کرد: تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان برای حفاظت از حیات وحش و سرمایه‌های طبیعی کشور ائامه دارد و با ایجاد گشت‌های شبانه و رصد مناطق تحت مدیریت به متخلفان برخورد می‌کنند.