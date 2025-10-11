مدیر کل پست خوزستان گفت: بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مرسوله پستی در نیمه نخست امسال توزیع و یا به دیگر استان‌های کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مرسوله پستی در نیمه نخست امسال در داخل استان توزیع و یا به دیگر استان‌های کشور ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله در این بازه زمانی توسط باجه‌های پستی استان قبول و به دیگر استان‌ها ارسال شده است، افزود: همچنین توزیع بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار مرسوله پستی نیز در داخل استان انجام شد.

حموله بیان داشت: در ترافیک مرسولات پستی در بازه زمانی ۶ ماهه نخست امسال ۱۰۰ درصد برنامه‌ها محقق شده و شاهد رشد ۱۰ درصدی در ترافیک مرسولات قبول شده در سطح استان بوده‌ایم.

مدیر کل پست خوزستان می‌گوید: تقاضای مشتریان به صورت چشمگیری در حال افزایش است و پاسخگویی به این تقاضا جز با همسویی با رشد و تحول جامعه فراصنعتی امکانپذیر نیست.