سقاخانه تاریخی امین آباد در شهر نیک آباد جرقویه مرمت و احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مشاور فرماندار جرقویه در امور گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی و مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی نیک آباد گفت: این سقاخانه تاریخی متعلق به دوران قاجار و در محله امین آباد شهر نیک آباد (مرکز شهرستان) واقع شده است که متأسفانه بر اثر مرور زمان بخشهایی از آن تخریب شده بود.
محمد طاوسی گفت: احیا و مرمت این بنای تاریخی به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهر نیک آباد و با مشارکت خیران محلی و با بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در مدت ۶ ماه اجرا شد.
شهر نیک آباد مرکز شهرستان جرقویه است و بیش از ۵ هزار نفر جمعیت دارد.