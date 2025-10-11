پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: هوا تا صبح دوشنبه در استان تا حدودی گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشابی هواشناسی روند افزایش دما تا صبح دوشنبه در استان قابل پیش بینی است و هوا تا حدودی گرمتر میشود.
وی افزود: شرایط جوی هم تا عصر امروز پایدار و یکنواخت خواهد بود و به تدریج از امشب افزایش سرعت وزش باد گاهی با گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان دور از انتظار نیست.
صبح امروز سربیشه با ۶ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته عشق آباد با ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۰ و ۱۱ درجه سلسیوس ثبت شد.