به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان ۱۵ هزار و ۹۵۰ تن پسته خشک از باغات شهرستان برداشت شود.

علی وزیری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اظهار کرد: برداشت پسته در این شهرستان از اوایل مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اوایل آبان‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: این شهرستان دارای ۱۴.۵ هزار هکتار پسته مثمر بوده و با توجه به شرایط نامساعد جوی و گرمای هوا و همچنین خاموشی موتور پمپ‌های کشاورزی پیش‌بینی می‌شود میزان ۱۵ هزار و ۹۵۰ تن پسته خشک برداشت شود.

وزیری اظهار کرد: مهمترین و بیشترین ارقام پسته‌ای که در باغات شهرستان کشت می‌شود اکبری، احمدآقایی، فندقی و کله قوچی است.

وی عنوان کرد: مناطق رباط، دشت خبر، خاتون‌آباد و استبرق بیشترین میزان تولید پسته در سطح شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند و محصول تولیدی این مناطق پس از فراوری در ترمینال‌های ضبط پسته به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود.