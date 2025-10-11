مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از بررسی تخلف در ۱۸ دفتر پیشخوان دولت در استان، در کمیته نظارت بر ایفای تعهدات و اعمال مقررات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرزاد توکلی گفت: در پی گزارش‌های دریافت شده از علمکرد دفاتر پیشخوان دولت در گیلان، با هدف نظارت بر ایفای تعهدات و اعمال مقررات بر دارندگان پروانه فعالیت پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، تخلف‌های انجام شده در ۱۸ دفتر پیشخوان در استان با حضور مسئولان این دفاتر بررسی و پس از شنیدن دفاعیات آن‌ها، برای برخورد با متخلفان تصمیمات لازم گرفته شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان گیلان با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت دفاتر پیشخوان، بر رعایت کامل اصول و ضوابط حاکم بر فرآیند صدور پروانه برای این دفاتر هم تأکید کرد.

وی هدف از این اقدام را ارتقاء شفافیت، صیانت از حقوق مردم و ارائه خدمات مطلوب و یکپارچه در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد.