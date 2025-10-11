طرح جامع آب خام در پایتخت تدوین شد
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران دارای طرح جامع آب خام میشود؛ طرحی که اگر اجرا نشود بوستانهای شهر در بلند مدت در معرض خطر خشکی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی پیرهادی در کمیسیون بررسی لایحه بازچرخانی آب و مدیریت پایدار منابع آب غیر شرب شهر تهران گفت: این طرح حاصل بیش از صد جلسه کارشناسی و جمعآوری دادههای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است.
پیرهادی تأکید کرد: این طرح با پیگیری ویژه رئیس شورای شهر، شهردار تهران، معاون خدمات شهری و دیگر اعضای مدیریت شهری به مرحله اجرا رسیده و به عنوان سندی برای مدیریت یکپارچه منابع آب غیر شرب در تهران در دسترس قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تلاش شده همزمان با انجام مطالعات لازم برای به اجرا درآمدن این طرح، اقدامات اجرایی آن نیز به انجام برسد که از آن جمله به ساخت مخازن، احداث تصفیهخانهها و اجرای لولهگذاریها میتوان اشاره کرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر در ادامه تصریح کرد: ممکن است در روند تدوین این سند کاستیهایی وجود داشته باشد؛ اما شورای شهر تهران به دنبال تکمیل و اصلاح مداوم آن است و از ظرفیت استادان دانشگاه و کارشناسان برای جامعتر شدن طرح استفاده خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: از سال ۱۴۰۰ میزان ذخیره آب غیر شرب تهران از ۷ میلیون مترمکعب به ۵۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته است که این آمار رشدی هشت برابری را نشان میدهد.
پیرهادی تأکید کرد: این پیشرفت در شرایطی رقم خورده که در سالهای گذشته شاهد کوتاهیهایی در مدیریت منابع آب بودهایم و در این دوره مدیریت شورا و شهرداری درصدد جبران آن برآمدیم تا با تلاش مضاعف این عقبماندگیها را جبران کنیم.
وی همچنین با قدردانی از حمایتهای رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: نگاه واقع بینانه مهندس چمران باعث شد این سند مسیر درست را طی کند و به موقع به سرانجام برسد و منابع مالی لازم نیز برای اجرای آن تامین شود.
تفاهمنامه شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب برای تقویت همکاریها
پیرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعامل دستگاهها گفت: با پیگیری معاون خدمات شهری شهرداری، تفاهمنامه مهمی میان شهردار تهران و وزیر نیرو به امضاء رسیده است که گام مؤثری در بهبود همکاریها و اجرای پروژههای مرتبط با مدیریت آب در پایتخت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این تفاهمنامه فضای همکاریها را بهبود بخشیده و امکان هماهنگی بیشتر میان شهرداری و مجموعه آب و فاضلاب را برای پیشبرد طرحهای مرتبط با تأمین و مدیریت منابع آب فراهم کرده است.