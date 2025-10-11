

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ دکتر جلال الدین امیری گفت: عمل آنژیوپلاستی و کویل امبولیزاسیون سلکتیو شریان مثانه با موفقیت توسط پزشک فوق تخصص قلب و آنژیوگرافی و تیم فوق تخصصی اقدامات مداخله‌ای بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی خرم آباد انجام شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود:بیمار میانسال مبتلا به سرطان پروستات که پس از انجام جراحی دچار خونریزی شدید، غیرقابل کنترل و تهدیدکننده حیات شده بود، از بیمارستان شفا به این مرکز ارجاع شد و پس از انجام آنژیوگرافی عروق لگنی و شناسایی دقیق محل ضایعه، بیمار تحت درمان داخل‌عروقی شامل کویل امبولیزاسیون سلکتیو شریان مثانه قرار گرفت که این اقدام با موفقیت کامل انجام و خونریزی بیمار به طور کامل کنترل شد.