به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، جشنواره فرهنگی‌ـ‌ورزشی «دا» با هدف ترویج نشاط خانوادگی، معرفی توانمندی‌های بانوان و تقویت همبستگی اجتماعی، در تفرجگاه کوه‌ریگ شهرستان مهریز برگزار شد.

این جشنواره با حضور جمعی از خانواده‌ها، بانوان و جوانان مهریزی و با استقبال پرشور مردم همراه بود و برنامه‌های متنوعی از جمله مسابقات بومی‌محلی، کارگاه‌های نقاشی، سفال و قصه‌گویی، بازارچه صنایع دستی و غذایی، پخت نان محلی و اجرای شو سواره در آن اجرا شد.

زارع بیدکی شهردار مهریز، در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: هدف از اجرای این برنامه، فراهم‌کردن فضایی شاد و صمیمی برای خانواده‌ها و ایجاد لحظاتی خوش در کنار یکدیگر است. وی افزود: تفرجگاه کوه‌ریگ به عنوان یکی از زیباترین مناطق تفریحی شهرستان برای برگزاری جشنواره انتخاب شد و تلاش می‌شود چنین برنامه‌هایی در سایر پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهری نیز ادامه یابد.

همچنین خانم حسینی، معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز، با اشاره به محوریت توانمندسازی بانوان در این جشنواره اظهار داشت: جشنواره فرهنگی‌ـ‌ورزشی «دا» با همکاری فرمانداری، شهرداری، اداره ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها برگزار شد و غرفه‌هایی در زمینه صنایع دستی، صنایع غذایی، مشاوره خانواده و جمعیت و بازی‌های بومی‌محلی برپا شد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی‌های زنان مهریزی و تقویت روحیه نشاط، پویایی و همدلی در میان خانواده‌ها فراهم کرد.

فضای شاد، حضور گرم مردم، اجرای گروه‌های هنری و استقبال گسترده از بخش‌های مختلف، جلوه‌ای از نشاط اجتماعی و همبستگی مردمی را در تفرجگاه کوه‌ریگ مهریز رقم زد.