نغمه‌ای تازه از شور و شعر ایرانی در نیستان؛ ویژه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بزرگداشت روز حافظ شیرازی، «مدرسه عشق» و روایت رزمندگان دیار فارس در دوران هشت سال دفاع مقدس و «مستند فرهنگ» پرتره‌ای شنیدنی از هوشنگ مرادی کرمانی؛ نویسنده نسل‌های خاطره انگیز از رادیو فرهنگ شنیده می‌شوند.

نگاهی به برنامه‌ها و ویژه برنامه‌های امروز رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه موسیقایی «نیستان» شنبه ۱۹ مهر ساعت ۲۲ با تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در قالب پنج بخش شنیدنی به بررسی جلوه‌های گوناگون موسیقی ایرانی؛ از ریشه‌های ساز و آواز تا پیوند نغمه و کلمه در ترانه‌سرایی معاصر می‌پردازد.

در بخش نخست با عنوان «شورآفرینی در موسیقی ایرانی»، محسن حسینی نوازنده سنتور و آهنگساز، از سازوکار خلق شور در نوا‌های ایرانی و تأثیر ریتم و مد بر حال و هوای شنونده سخن می‌گوید.

در ادامه «مکتب ویولن ایرانی» مورد توجه قرار می‌کیرد؛ جایی که بابک بختیاری، نوازنده ویولن، مسیر تحول این ساز از موسیقی کلاسیک تا جریان‌های اصیل ملی را بزای شنوندگان «نیستان» مرور می‌کند.

در سومین بخش برنامه نیز فاطمه کاهه، نوازنده و مدرس پیانو، با محور «موسیقیدانان معاصر» به معرفی چهره‌هایی از نسل جدید آهنگ‌سازان ایرانی می‌پردازد که مرز میان سنت و مدرنیته را بازتعریف کرده‌اند.

بخش چهارم با نام «بداهه‌وار» گفت‌وگویی آزاد با وحید طالبی گلپایگانی، نوازنده تار، درباره بداهه‌نوازی، لحظه‌مندی در اجرا و جایگاه شهود در خلق موسیقی ایرانی دارد.

در بخش پایانی نیز «موسیقی و ترانه» موضوع گفت‌و‌گو با محمدسعید میرزایی شاعر و ترانه‌سرا است که به پیوند شعر، احساس و ملودی در ترانه‌های امروز می‌پردازد.

«نیستان» در امتداد مأموریت رادیو فرهنگ، پلی است میان گوش و دل؛ برنامه‌ای که با بیس از بیست سال است صدای ساز‌ها و واژه‌ها، ریشه‌های عاطفه و اندیشه ایرانی را به یاد می‌آورد و شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

ویژه‌ برنامه‌های رادیو فرهنگ در بزرگداشت روز حافظ

رادیو فرهنگ هم‌زمان با فرارسیدن‌روز بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی‌ و‌ با آغاز رویداد ملی ایران جان از استان فارس در روز‌های شنبه و یکشنبه، ۱۹ و ۲۰ مهرماه مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده و ویژه را از شیراز و حافظیه تقدیم شنوندگان می‌کند.

در این رویداد فرهنگی، برنامه‌ای ویژه از گروه ادب و هنر به تهیه‌کنندگی سیدهادی موسوی‌نژاد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به‌صورت زنده از حافظیه پخش می‌شود.

این برنامه شامل بخش‌های متنوعی، چون گفت‌و‌گو با استادان ادبیات فارسی، حافظ‌خوانی، گزارش‌های محیطی، آیتم‌های پژوهشی و مردمی است که با نگاهی تازه به جایگاه عرفانی و ادبی حافظ، مخاطبان را در فضای شعر و اندیشه این شاعر جاودانه غوطه‌ور می‌سازد.

برنامه‌ «هفت کوچه» به تهیه‌کنندگی سید هادی موسوی‌نژاد و با هنرمندی منوچهر آذری و عباس محبی ساعت ۹ از شیراز روانه آنتن رادیو فرهنگ می‌شود.

این برنامه به رویداد ایران جان همچنین به جایگاه حافظ در فرهنگ عامه ، حضور اشعارش در امثال و حکم مردم ، و تأثیر غزل‌های او در زبان روزمره ایرانیان می‌پردازد.

همچنین برنامه‌ «سرزمین من» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی از گروه تاریخ و اندیشه، ساعت ۱۳ روی آنتن خواهد رفت و ضمن گفت‌و‌گو با کارشناسان درباره‌ زمانه‌ حافظ، شرایط سیاسی و فکری عصر او و انعکاس این زمینه‌ها در شعرش، نگاهی پژوهشی به شخصیت لسان‌الغیب دارد و درباره برنامه‌های فرهنگی شیراز در این مناسبت اطلاع رسانی می‌کند.

۲۰ مهرماه در تقویم رسمی ایران به نام حافظ شیرازی ثبت شده است؛ شاعر بلندآوازه غزل‌های عرفانی که از قرن هشتم هجری تا امروز، زبان عشق و اندیشه ایرانی را جهانی کرده است.

«نمایش فرهنگ» نیز. با «عاشقانه‌های شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» به مناسبت روز حافظ از شنبه ۱۹ مهر تا ۲۳ مهر، با روایت درامی تاریخی و شاعرانه از زندگی و روزگار لسان‌الغیب ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

این برنامه روایتی نمایشی با عنوان «عاشقانه‌های شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» است، داستان در روزگار حکومت امیر مبارزالدین محمد در شیراز می‌گذرد؛ پس از آنکه او بر شیخ ابواسحاق پیروز می‌شود و قدرت را در دست می‌گیرد.

در این میان، حافظ شیرازی با سرودن غزلی انتقادی از اوضاع زمانه، خشم حاکم تازه و هوادارانش را برمی‌انگیزد. دوستان نزدیکش، محمد گلندام و عبید زاکانی در تکاپوی چاره‌ای برای نجات شاعر از خشم امیرند.

هم‌زمان ملک خاتون، بانوی ادیب و برادرزاده حاکم سابق که دل در گرو حافظ دارد، به یاری او می‌شتابد؛ اما کلانتر بزرگ شهر نیز دلبسته ملک خاتون است و در کشاکش احساس و قدرت، سرنوشت عاشق و معشوق را رقم می‌زند.

رادیو فرهنگ در این روز، و در ادامه چهارمین دوره رویداد ملی «ایران‌جان» از استان فارس دو ویژه‌ برنامه زنده «ققنوس» را ساعت ۱۵ و با همکاری مرکز فارس پخش می‌کند تا صدای حافظ از زادگاهش بار دیگر در کشور از موج رادیو فرهنگ طنین‌انداز شود.

ویژه برنامه «مدرسه عشق»

رادیو فرهنگ از شنبه ۱۹ مهر تا جمعه ۲۵ مهردر قالب ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «مدرسه عشق» به بازخوانی نقش فرهنگ بسیج در جبهه مقاومت و عرصه‌های خدمت اجتماعی می‌پردازد.

این برنامه مجله‌محور که ساعت ۱۹:۳۰ از گروه تولید و تأمین پخش می‌شود، هم‌زمان با برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی ایران‌جان در استان فارس، نگاهی فرهنگی، مستند و الهام‌بخش به تجربه‌های ایثارگران و رزمندگان این استان دارد.

«مدرسه عشق» با روایت سرگذشت رزمندگان دیار فارس در دوران هشت سال دفاع مقدس آغاز می‌شود؛ سرگذشت‌هایی که از دل خاطرات سنگر، کویر و کوه برآمده‌اند و به زبان مردم روایت می‌شوند.

برنامه با بهره‌گیری از ساختار مستندـداستانی، ضمن روایت خاطرات حماسی، سازوکار فرهنگی و مردمی بسیج را در حفظ همبستگی ملی و استمرار مقاومت تبیین می‌کند.

در هر قسمت، شنوندگان میزبان جمعی از جانبازان، خانواده‌های شهدا، فرماندهان جبهه مقاومت و بسیجیان خلاق و مخترع هستند که روایت آنان از ایمان، امید و عمل، تصویری زنده از نقش این نهاد در امنیت، آموزش و رشد فرهنگی کشور ارائه می‌دهد.

«مدرسه عشق» کوششی است برای نشان دادن چهره فرهنگی و انسانی بسیج؛ و دلاوری‌های رزمندگان استان فارس در هست سال دفاع میدی و درباره مدرسه‌ای که فارغ‌التحصیلانش، پیام‌آوران ایثار، آگاهی و عشق به میهن‌اند.

این برنامه در طول برگزاری رویداد جان از استان فارس هرشب ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»

رادیو فرهنگ، شنبه ۱۹مهر با روایت زندگی و جهان داستانی هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده پرآوازه ادبیات کودک و نوجوان ایران در هفته ملی کودک از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این مستند با بازخوانی مسیر زندگی نویسنده‌ای که از روستای سیرچ کرمان برخاست و به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبی ایران بدل شد، نگاهی جامع به سازوکار روایت‌های او دارد؛ روایت‌هایی که با زبان ساده، طنز موقعیت و ریشه در فرهنگ عامه، توانسته‌اند با همه نسل‌ها گفت‌و‌گو کند.

آثار مرادی کرمانی، منبع الهامی دائمی برای سینما و تلویزیون بوده‌اند؛ از مجموعه جاودانه «قصه‌های مجید» با کارگردانی زنده‌یاد کیومرث پوراحمد تا فیلم‌های ماندگاری، چون «مهمان مامان»، «تیک تاک»، «خمره»، «چکمه» و «مربای شیرین» در حافظه خاطرات شیرین ما ثبت شده است.

او نخستین جایزه‌اش را برای داستان «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» در سال ۱۳۵۹ از شورای کتاب کودک و جایزه جهانی آندرسن ۱۹۸۶ دریافت کرد و سپس با خلق انبوهی از آثار ماندگار، تحسین محافل بین‌المللی را نیز برانگیخت.

از دیگر افتخارات او می‌توان به جایزه کتاب سال کودکان و نوجوانان اتریش (۱۹۹۴)، سیمرغ بلورین فجر (۱۳۷۲)، جایزه مهرگان ادب، عنوان نویسنده برگزیده کاستاریکاو دریافت جایزه خوزه مارتینی اشاره کرد. آثارش تا امروز به بیش از ده زبان ترجمه شده‌اند.

مستند «پرتره هوشنگ مرادی کرمانی» با روایتی صمیمی و پژوهش‌محور، ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه کنندگی معصومه فراهانی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود؛ این روایت بازخوانی زندگی نویسنده‌ای است که قصه‌هایش هنوز در ذهن کودکان دیروز و امروز زنده است.