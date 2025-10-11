وزش باد در شهر‌های آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و خاک محلی خواهد شد.

پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان بصورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز سه شنبه (بویژه روز سه شنبه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی و جنوبی و مرکزی و احتمال وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و ساحلی خواهد شد.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۹ درجه و کمترین دما ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است.