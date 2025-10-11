

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان مازندران در مراسم افتتاح قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی شهرستان تنکابن گفت: این قرارگاه در ۲۲ شهرستان استان فعالیت خود را آغاز کرده و دبیران مربوطه در این شهرستان‌ها منصوب شده‌اند.

حسین‌زاده با اشاره به ماهیت مردمی قرارگاه افزود:این نهاد به عنوان یک ساختار مردمی از مردم دعوت می‌کند تا با مشارکت و ارائه گزارش‌های خود، در راه مبارزه با فساد پای کار باشند





او ادامه داد: عملیات‌های قرارگاه عمدتاً به صورت مشترک و هماهنگ با دستگاه‌های امنیتی از جمله پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام می‌شود و همکاری و هم‌افزایی این نهاد‌ها در مقابله با فساد بسیار مؤثر است.





حسین‌زاده گفت:از سال ۱۴۰۲ بررسی‌های گسترده‌ای در زمینه شهرداری‌ها، شورا‌ها و دهیاری‌های استان آغاز شده استکه با حمایت نهاد‌های امنیتی و قضایی، عرصه مدیریتی را به سمت عدالت‌محوری و امیدآفرینی برای مردم سوق می‌دهد.





مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی مازندران افزود: این قرارگاه با هدف ارتقای شفافیت، مقابله با فساد و حمایت از مدیران پاکدست در استان مازندران فعالیت می‌کند و از مردم انتظار می‌رود در این مسیر همراهی و همکاری داشته باشند.