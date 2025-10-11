نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی گفت: کلید دستیابی به امنیت غذایی پایدار، میدان دادن به نخبگان در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌السلام والمسلمین سیدحسن ربانی در نشست با نخبگان وزارت جهاد کشاورزی گفت: نخبگان به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور، با بکارگیری دانش و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی می‌توانند در بهبود فرآیندها، افزایش محصولات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی پایدار نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به این که نخبگان با نگاه به خودباوری، می‌توانند ایرانی قوی را رقم بزنند، افزود: پیوند نخبگان با بخش‌های مختلف کشور می‌تواند ایران را با شعار (ما می‌توانیم) پیش برده و زمینه عبور از شرایط سخت را فراهم آورد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: خودباوری برای حل مشکلات و برطرف کردن چالش‌های پیش رو با ایده‌های نوآورانه، می‌تواند آینده روشن را برای بخش کشاورزی رقم بزند.

حجت‌السلام والمسلمین سیدحسن ربانی، امنیت غذایی را در گرو استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی و نخبگان دانست و افزود: توجه ویژه به نخبگان بخش کشاورزی می‌تواند بر تامین امنیت غذایی که یکی از پایه‌های اقتصادی کشور است، اثرگذار باشد.