تیم ملی واترپلو ایران امروز برای کسب عنوان قهرمانی رقابتهای واترپلو آسیا، از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف چین میرود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب مسابقات واترپلو آسیا ۲۰۲۵، امروز شنبه ۱۹ مهر از ساعت ۱۶:۳۰، دیدار نهایی تیمهای ملی واترپلو ایران و چین را با گزارشگری شهروز شریفیان و به صورت زنده پخش میکند.
در صورت قهرمانی ایران، این نخستین عنوان قهرمانی کشورمان در تاریخ رقابتهای قارهای است.
یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ مهر در هند در حال برگزار شدن است.