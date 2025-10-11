دوران کودکي به عنوان يکي از مهم ترين مراحل رشد انسان، مي تواند با توجه و تربيت صحيح، بناي زندگي سالم و آينده اي درخشان را پي ريزي کند.

کودکی، دوره حساس و تاثيرگذار در زندگي

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روز جهانی کودک فرصتی است تا برای لحظه‌ای هم که شده دنیا را از پشت شیشه‌های رنگی و شفاف کودکی ببیند.

در جهان کودکان همه چیز ساده است و تعریف خوشبختی پیچیده نیست؛ به زبان کودکان، یک خانواده شاد، جایی است که عشق زیاد است و همیشه یک همبازی برای تقسیم لحظه‌ها و دعواها وجود دارد.

۱۵ تا ۲۱ مهر هفته کودک نام‌گذاري شده است.