مدیر کل پست خوزستان از توزیع و ارسال بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مرسوله پستی در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهران حموله گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مرسوله پستی در داخل استان توزیع و یا به دیگر استان‌های کشور ارسال شده است.

او با بیان اینکه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله در این بازه زمانی توسط باجه‌های پستی استان قبول و به دیگر استان‌ها ارسال شده است افزود: توزیع بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار مرسوله پستی نیز در داخل استان انجام شد.

مدیر کل پست خوزستان ادامه داد: در ترافیک مرسولات پستی در بازه زمانی ۶ ماهه نخست امسال ۱۰۰ درصد برنامه‌ها محقق شده و شاهد رشد ۱۰ درصدی در ترافیک مرسولات قبول شده در سطح استان بوده‌ایم.