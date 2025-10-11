پخش زنده
مدیرکل دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز کشت کلزا در مناطق معتدل و گرم کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سعد الله منصوری با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق سردسیر به پایان رسیده است، اظهار داشت: کشت بذر کلزا در مناطق سرد از اواسط شهریور تا نیمه مهرماه صورت گرفته و اکنون کشاورزان مناطق معتدل و گرم شروع به کشت این محصول راهبردی کردهاند.
وی افزود: در مناطق سرد بیش از ۲۵۰ تن بذر گواهی شده توزیع شد و برای مناطق گرم نیز کمبودی نداریم و بذر کلزا به اندازه کافی در استانهای کشور فراهم شده است.
مدیرکل دفتر پنبه و دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که امسال با توجه به وضعیت اقلیمی و بارندگی ها، حدود ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یابد.