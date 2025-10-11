نشست‌های تخصصی و آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک از ۱۹ تا ۲۲ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلسله نشست‌های تخصصی و آموزشی به مناسبت هفته ملی کودک با هدف دانش‌افزایی و آگاهی‌بخشی مربیان و فعالان عرصه کودک و نوجوان در قالب چهار نشست از ۱۹ تا ۲۲ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

نخستین نشست تخصصی هفته کودک «کودکان در سایه جنگ؛ ضرورت حمایت‌های روانی و اجتماعی» نام دارد که شنبه، ۱۹ مهر با حضور زهره اسماعیلی و شیما شعبانی برگزار می‌شود.

برای روز یک‌شنبه، ۲۰ مهر نشست «خانواده در پرورش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان» با سخنرانی علی نوری در نظر گرفته شده است.

سومین نشست هفته ملی کودک با عنوان «کودک، خانواده، بازی و رسانه» دوشنبه، ۲۱ مهر با حضور سیدمحسن بنی‌هاشمی، سمیرا خطیب‌زاده و آزاده بیات برگزار خواهد شد.

نشست «اهمیت بازی و اسباب‌بازی در دوره کودکی» نیز سه‌شنبه، ۲۲ مهر با سخنرانی محمد زارع، سیدمحسن بنی‌هاشمی، بهنام سنگی و آزاد بیات میزبان مخاطبان است.

این چهار نشست به همت اداره‌کل آموزش و پژوهش کانون و دو نشست «کودک، خانواده، بازی و رسانه» و «اهمیت بازی و اسباب‌بازی در دوره کودکی» از سوی اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این نشست‌ها از طریق فضای مجازی، می‌توانند به نشانی اینترنتی live.kpf.ir/ch/kargah با گزینه مهمان وارد شوند یا از طریق کانال کانون در نرم‌افزار شاد به نشانی shad.ir/kpf_live به صورت برخط دنبال کنند.

هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.