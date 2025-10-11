به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مستوره اباذرپور افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر روستا‌های هرمزگان در بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد سبز است.

وی گفت: ۱۲ طرح منتخب از هرمزگان در همایش ملی روز روستا و عشایر ارائه شد که طرح‌های شاخص آن، فرآوری جلبک، کشاورزی دریایی، آب‌نبات شور، فرآوری ماهی صادراتی، طرح تولید عروسک‌ها و نگاره‌های بومی خلیج فارس و دیگر ایده‌های نوآورانه بود.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری هرمزگان افزود: در بخش الگو‌های مشارکتی، الگوی قشم بوم، طرح یامال و نوروز زراعی دیرستان به رئیس‌جمهور معرفی شد که مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، اواخر آبان‌ماه امسال با سفر به هرمزگان، از این الگو‌ها به‌صورت میدانی بازدید کند.