مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: طرح فرآوری جلبک و کشاورزی دریایی این استان در بین پنج ایده برتر کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مستوره اباذرپور افزود: این موفقیت نشاندهنده ظرفیت کمنظیر روستاهای هرمزگان در بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد سبز است.
وی گفت: ۱۲ طرح منتخب از هرمزگان در همایش ملی روز روستا و عشایر ارائه شد که طرحهای شاخص آن، فرآوری جلبک، کشاورزی دریایی، آبنبات شور، فرآوری ماهی صادراتی، طرح تولید عروسکها و نگارههای بومی خلیج فارس و دیگر ایدههای نوآورانه بود.
بیشتر بخوانید؛ پرورش و فرآوری جلبک یکی از ظرفیتهای زیست فناورانه جزیره قشم
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان افزود: در بخش الگوهای مشارکتی، الگوی قشم بوم، طرح یامال و نوروز زراعی دیرستان به رئیسجمهور معرفی شد که مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد معاون توسعه روستایی رئیسجمهور، اواخر آبانماه امسال با سفر به هرمزگان، از این الگوها بهصورت میدانی بازدید کند.