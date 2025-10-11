مدیر محیط زیست و کیفیت مابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از بررسی تخلیه غیرمجاز فاضلاب خانگی به راهروی قنوات و بالازدگی فاضلاب در مناطق مختلف شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ناهید غلام‌نژاد، در هفتمین نشست مدیریت کیفیت منابع آب استان یزد که با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: موضوع تخلیه غیرمجاز فاضلاب خانگی به راهروی قنوات و همچنین مشکل بالازدگی فاضلاب و زهاب در برخی مناطق شهر میبد بررسی شد.

وی با اشاره به نمونه‌برداری اولیه توسط شرکت آب منطقه‌ای یزد، افزود: طبق مصوبات صورتجلسه، مقرر شد شرکت آب و فاضلاب استان یزد با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد نسبت به نمونه‌برداری مجدد از محلات دارای مشکل بالازدگی فاضلاب اقدام کنند تا نتایج در جلسه آینده مورد بررسی قرار گیرد و راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات ارائه شود.

غلام‌نژاد تاکید کرد: تخلیه هرگونه فاضلاب خانگی به پوکه قنوات در تمامی مناطق شهر میبد ممنوع است؛ لذا مقرر شد منازل مسکونی واقع شده در مناطق دارای مشکل بالازدگی، توسط ارگان مربوط تحت بازرسی و نظارت مستمر قرار بگیرند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع با همکاری دادستانی شهرستان میبد پیگیری و اقدامات قانونی تا رفع کامل معضل ادامه خواهد یافت.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت محصولات کشاورزی بیان کرد: استفاده از فاضلاب خام یا حتی پساب تصفیه‌شده برای آبیاری مزارع می‌تواند موجب آلودگی محصولات و تهدید سلامت مصرف‌کنندگان شود، از این رو تمامی ارگان‌های ذیربط موظف به نظارت دقیق و برخورد قانونی با تخلفات هستند.