نفرات برتر مسابقات رشته فری استایل اسکیت شاخه اسپید اسلالوم خوزستان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات اسکیت خوزستان گفت: در این مسابقات که برای شرکت در رقابت استعدادهای برتر کشور رگزار شد، اسکیت بازانی از شهرهای مختلف استان حضور داشتند.
ظهیری نسب افزود: در بخش پسران در رده متولدین سالهای ۸۸-۹۹: نفر اول: محمد حسین عطابخش و نفر دوم: امیررضا قریشی و در ردههای متولدین ۹۰-۹۲: نفر اول: محمدرضا قاسمی و نفر دوم: آبتین وفائی زاده حائر رتبههای برتر شدند.
وی ادامه داد: در بخش دختران در رده متولدین سالهای ۸۸-۸۹: نفر اول: لنا بنی سعید و در رده متولدان سالهای ۹۰-۹۲: نفر اول: النا زمانی و نفر دوم: آروشا آل ابریشم زاده مقامهای برتر را کسب کردند.
رئیس هیات اسکیت خوزستان بیان کرد: مسابقات استعدادهای برتر کشور در بخش دختران روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر ماه به میزبانی رشت و بخش پسران روزهای ۲۸و۲۹مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی خرم آباد برگزار میشود.