استاندار خوزستان گفت: اقتصاد بخش روستایی و عشایری، اقتصادی است که می‌تواند در جهت رشد تولید ناخالص داخلی در سطح کشور و استان خوزستان موثر واقع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های روستاییان و عشایر استان خوزستان در اهواز، اظهار کرد: در این نمایشگاه که مجموعه‌ای از محصولات روستا‌ها و عشایر عرضه شده، ظرفیت‌های قابل توجهی را مشاهده کردیم.

وی افزود: این ظرفیت‌های ارزشمند نشان می‌دهد در خوزستان قابلیت‌ها در روستا‌ها و بخصوص میان عشایر عزیز، قابل توجه است.

استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین تلاش‌های روستاییان و عشایر توانمند استان نشان می‌دهد، فرهنگ اصیل و ارزش‌های سنتی ما محفوظ باقی مانده و همچنان در جهت تولید در بخش‌های مختلف تلاش‌های خوبی را شاهد هستیم.

وی ضمن قدردانی از عشایر و روستاییان توانمند و غیور استان گفت؛ برپایی این نمایشگاه‌ها ظرفیت مناسبی برای ارائه دستاورد‌های ارزشمند این مجموعه در سطوح استانی و ملی است.