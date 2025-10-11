پخش زنده
امروز: -
دور یک چهارم نهایی بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ امشب در شیلی آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار میشود. برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* دور یک چهارم نهایی:
- شنبه ۱۹ مهر و بامداد یک شنبه ۲۰ مهر:
اسپانیا - کلمبیا
مکزیک - آرژانتین
- یک شنبه ۲۰ مهر و بامداد دوشنبه ۲۱ مهر:
آمریکا - مغرب
نروژ - فرانسه
در جدول گلزنان رقابتها بنجامین کرماسکی از آمریکا ۵ گل در صدر است و آلخو سارکو از آرژانتین و لوکا میشال از فرانسه با ۴ گل به طور مشترک دوم هستند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.