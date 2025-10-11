

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهر‌های سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار می‌شود. برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* دور یک چهارم نهایی:

- شنبه ۱۹ مهر و بامداد یک شنبه ۲۰ مهر:

اسپانیا - کلمبیا

مکزیک - آرژانتین

- یک شنبه ۲۰ مهر و بامداد دوشنبه ۲۱ مهر:

آمریکا - مغرب

نروژ - فرانسه

در جدول گلزنان رقابت‌ها بنجامین کرماسکی از آمریکا ۵ گل در صدر است و آلخو سارکو از آرژانتین و لوکا میشال از فرانسه با ۴ گل به طور مشترک دوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.

در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم‌های صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

تیم جوانان ایران ۳ بار در سال‌های ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.