

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن در مراسم افتتاح ساختمان قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی این شهرستان گفت: هیچ فرد یا مسئولی در صورت ارتکاب فساد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و تحصیل مال نامشروع حاشیه امن نخواهد داشت و با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد.



مصطفی‌پور افزود: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف هم‌افزایی اطلاعاتی دریافت گزارش‌های مردمی و همکاری مؤثر با نهاد‌های مسئول، فعالیت خود را آغاز کرده است.



او ادامه داد: مدیران و مسئولانی که صادقانه و با نیت خدمت به مردم و در راستای اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند مورد حمایت کامل دستگاه قضایی قرار دارند.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با اشاره به نقش مهم اطلاعات مردمی در شناسایی مفاسد گفت: گزارش‌های مستند و مستدل مردم، پس از بررسی اولیه و راستی‌آزمایی، در صورت تأیید برای تشکیل پرونده و پیگیری قضایی در اختیار دادستانی قرار خواهد گرفت.



مصطفی‌پور با قدردانی از زحمات دستگاه‌های امنیتی و نظارتی شهرستان، گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) و سایر نهاد‌های امنیتی همواره در خط مقدم شناسایی فساد هستند و مستندات جمع‌آوری شده توسط آنان، نقش کلیدی در برخورد با متخلفان دارد.



او ادامه داد: مقابله با فساد در شهرستان تنکابن با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه ملاحظه یا مماشاتی در برخورد با مفسدان نخواهیم داشت.