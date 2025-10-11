پخش زنده
گزارشهای مستند و مستدل مردم از تخلفات هموار کننده مسیر تعقیب قضایی مفسدان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن در مراسم افتتاح ساختمان قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی این شهرستان گفت: هیچ فرد یا مسئولی در صورت ارتکاب فساد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و تحصیل مال نامشروع حاشیه امن نخواهد داشت و با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی روبهرو خواهد شد.
مصطفیپور افزود: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف همافزایی اطلاعاتی دریافت گزارشهای مردمی و همکاری مؤثر با نهادهای مسئول، فعالیت خود را آغاز کرده است.
او ادامه داد: مدیران و مسئولانی که صادقانه و با نیت خدمت به مردم و در راستای اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت میکنند مورد حمایت کامل دستگاه قضایی قرار دارند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با اشاره به نقش مهم اطلاعات مردمی در شناسایی مفاسد گفت: گزارشهای مستند و مستدل مردم، پس از بررسی اولیه و راستیآزمایی، در صورت تأیید برای تشکیل پرونده و پیگیری قضایی در اختیار دادستانی قرار خواهد گرفت.
مصطفیپور با قدردانی از زحمات دستگاههای امنیتی و نظارتی شهرستان، گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) و سایر نهادهای امنیتی همواره در خط مقدم شناسایی فساد هستند و مستندات جمعآوری شده توسط آنان، نقش کلیدی در برخورد با متخلفان دارد.
او ادامه داد: مقابله با فساد در شهرستان تنکابن با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچگونه ملاحظه یا مماشاتی در برخورد با مفسدان نخواهیم داشت.