مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: کشاورزی اقتصادی بازارمحور با ورود صندوق‌های حمایتی به حوزه تأمین و توزیع نهاده‌ها، بازار محصولات کشاورزی و طرح‌های سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عوض علیزاده مقدم در نشست با مسئولان کشوری و استانی با هدف تأمین و تجهیز منابع مالی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان، با بیان نیاز روزافزون بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری، سهم فعلی سرمایه‌گذاری در کشور را 3.5 درصد اعلام کرد و نیاز بخش کشاورزی را در تامین شرایط منابع مالی خوداتکا دانست.

وی افزود: در شرایط کنونی و با اتکا به منابع پایه، لازمه کشاورزی کشور، کشاورزی اقتصادی بازارمحور در جهت ارتقای رشد سرمایه، ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان تولید در واحد سطح است.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت : این امر با ورود صندوق‌ها به حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، بازار محصولات کشاورزی و طرح‌های سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد.

عوض علیزاده مقدم ، با اشاره به حجم سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، میزان اثربخشی آن‌ها در بخش را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سرمایه اجتماعی این صندوق‌ها که ماحصل اعتماد، اطمینان، باور و اراده جامعه سهامداری است، ارزشمند و حائز توجه است.

وی با تأکید بر ماهیت متفاوت صندوق‌ها از نظام بانکی کشور گفت : مفاهیمی همچون تسهیلات معوق شده و مشکوک‌الوصول در نظام پرداختی صندوق‌ها یافت نمی‌شود.

علیزاده مقدم تغییر رویکرد فعالیت‌های صندوق‌ها از مالی و اعتباری به توسعه‌ای، اقتصادی و مشارکتی را ضروری دانست و بر لزوم بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تأمین مالی برای رشد صندوق‌ها تأکید کرد.

این مقام مسئول ، درخواست تأمین، تصویب، تخصیص و پرداخت حداکثری منابع مالی برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان را مطرح کرد.