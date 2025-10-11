۲۲ میلیون مترمکعب پساب در دستور کار هدایت به بخش صنعت
استاندار اعلام کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون مترمکعب پساب در استان موجود است و برنامه انتقال این حجم از پساب به بخش صنعت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، نوذری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: این اقدام به عنوان بخشی از راهکارهای بلندمدت برای تأمین پایدار آب مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان در حال پیگیری است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت تأمین آب شرب، بار دیگر اعلام کرد که انتقال آب سد طالقان به قزوین اولویت اصلی استان است. این طرح حیاتی که برای آبرسانی به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا طراحی شده، با اعتبار ۱۲.۵ همت و از طریق تهاتر و بدون تخصیص اعتبار دولتی توسط قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) اجرا خواهد شد.
استاندار ابراز امیدواری کرد که اجرای این پروژه به جای ۳۶ ماه، ظرف ۱۸ ماه تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
نوذری افزود: پیش از این نیز، جهت عبور از فصل تابستان، ۷۴ حلقه چاه جدید برای مصارف شرب احداث شده بود.
استاندار نگاهی به مسائل اقتصادی شهروندان داشت و با اشاره به گرانیها و افزایش قیمت کالاها در بازار، بر ضرورت نظارت و پیگیری بیشتر دستگاههای متولی تأکید کرد.
وی از مدیران استان خواست تا تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم به کار گیرند.
استاندار همچنین بر تغییر رویکرد دولت به سمت خدماترسانی محلهمحور تأکید کرد و خواستار شد که طرحهای عمرانی و فرهنگی بهویژه احداث زیرساختهای آموزشی و مذهبی، با محوریت نیازسنجی محلات اجرا شوند.
رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هم ساختار نقشآفرینی نهادها در تفاهمنامه اخیر را تشریح کرد.
وی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، شرکت آب منطقهای استان به عنوان مالک، ناظر و بهرهبردار پروژه تعیین شده است، در حالی که اداره کل اوقاف و امور خیریه به عنوان سرمایهگذار و طرف قرارداد با پیمانکار اصلی عمل خواهد کرد.
محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به فضای همدلی موجود در استان، این تفاهمنامه را نمادی از خدمت صادقانه به مردم دانست.
وی تأکید کرد که این روش، یک شیوه نوین سرمایهگذاری در سطح استان و کشور محسوب میشود.