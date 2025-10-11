\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0633\u0647 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0639\u0644\u0646\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f. \u0631\u0627\u06cc \u0645\u062b\u0628\u062a \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062d\u0630\u0641 \u06f4 \u0635\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0644 \u0645\u0644\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u0648\u0628\u0627\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n