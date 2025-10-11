به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در حاشیه نخستین گردهمایی مدیران مراکز درمان سرپایی بخش خصوصی گفت: ما در مجموع ۱۵۴ درمانگاه خصوصی در مشهد داریم که اکثر آنها به شکل‌های مختلف گرفتار بحران‌های مالی هستند.

علیرضا صداقت افزود: لازم است ابتدا یک تقسیم‌بندی متفاوت از نهاد‌های درمانی ارائه کنم. ما یک‌سری مراکز درمانی داریم که وابسته به نهاد‌های آموزشی همچون دانشکده‌های علوم پزشکی و دندانپزشکی است و غیر از این، اعم از مراکز درمانی دولتی، عمومی، خیریه یا خصوصی در ردیف مراکز غیرآموزشی دسته‌بندی می‌شود. حالا شما در نظر بگیرید از مراکز درمانی آموزشی گرفته تا سایر، همه آنها در یک نهاد درمانی به نام درمانگاه مشترک هستند؛ یعنی همین مجموعه‌هایی که مردم می‌توانند به‌صورت فراگیر یا خاص برای پیگیری نیاز‌های خود به آنها مراجعه کنند.

وی گفت: همواره در مراکز درمانی غیرآموزشی، بیماران ما با مجموعه‌ای از پزشکان متخصص در حوزه‌های مختلف و شماری پرستار مواجه هستند و این یقین برای جوینده سلامتی وجود دارد که یک نهاد مسئول در نظام سلامت کشور بر این مراکز نظارت دارد؛ البته که این نظارت وجود دارد، اما متأسفانه ما محدود به همین نظارت هستیم و هیچ پشتیبانی قانونی یا حمایت مادی و اعتباری در کار نیست.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد افزود: باوجود اینکه درمانگاه‌ها برخلاف مراکز درمانی تخصصی در بدنه میانی نظام سلامت قرار می‌گیرند، اما نقش آنها در تأمین سلامت عمومی جامعه حتی از سایر مراکز هم مهم‌تر است. این مراکز دسترسی بسیار مطلوبی برای مردم ایجاد می‌کنند، خدماتشان نیز عمدتاً ارزان و گسترده است و حتی بیماران می‌توانند نیاز‌های پزشکی خود در تخصص‌های مختلف را به‌صورت یکجا در یک مرکز دنبال کنند. به همین دلیل هم شما می‌بینید امروزه بسیاری از نهاد‌ها همچون رده‌های مختلف نیرو‌های مسلح، شهرداری‌ها و ارگان‌های دیگر، مراکز درمانی ویژه خود را ایجاد می‌کنند تا علاوه بر عموم مردم، پوشش کامل درمانی برای کارکنانشان ایجاد کنند.

صداقت گفت: متأسفانه باوجود اهمیت درمانگاه‌ها، در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های تولیتی ناکارآمد، غیرکارشناسانه و ابلاغیه‌های متعدد و متناقض، روزبه‌روز بر شرایط پرچالش کنونی افزوده شده است. امروزه شکل کامل و دردناکی از سوء‌مدیریت در نظام سلامت کشور قابل‌مشاهده است که باعث می‌شود شبکه درمان در ایران به‌جای اینکه زایایی، پویایی و پیشرفت داشته باشد، از جدیدترین دانش‌ها و تجهیزات درمانی فاصله گرفته، روزبه‌روز بر بدهی بیمه‌ها به نظام سلامت افزوده شده و طوفانی که به‌دلیل ارز مبادله‌ای وجود دارد، همه بخش‌ها را اسیر و گرفتار کند.

وی گفت: تا زمانی که سیاست‌های معیوب و ناکارآمد توسط مدیران تأیید و دنبال شود، شرایط به همین وضع خواهد بود. ما می‌گوییم درست است که نظام سلامت کشور مسئولیت دارد شرایطی را رقم بزند که بیمار به‌جز درد خود، درد دیگری نداشته باشد، اما حقیقت این است که دستگاه‌های مسئول نیز مکلف هستند شرایطی را رقم بزنند که درمانگر ما نیز در جریان رسیدگی به نیاز‌های مردم، به‌جز مسئولیت انسانی خود دغدغه دیگری نداشته باشد.