اعزام ناوگروه رزمی ارتش آمریکا به دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، با واکنش تند ونزوئلا و دیگر کشور‌های آمریکای لاتین رو‌به‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ اعزام ناو‌های جنگی، زیردریایی و جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ ارتش آمریکا به دریای کارائیب، تنش‌ها در منطقه آمریکای لاتین را به شدت افزایش داده است. واشنگتن هدف این عملیات گسترده را «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» اعلام کرده، اما این ادعا از همان ابتدا با موجی از واکنش‌ها و تردید‌ها در ونزوئلا و سایر کشور‌های منطقه مواجه شده است.

دولت ونزوئلا ضمن رد قاطعانه اتهامات مطرح‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ، این اقدام نظامی را بهانه‌ای برای اعمال فشار و تهدید حاکمیت خود می‌داند.

در همین حال، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، با لحنی قاطع به این اقدام نظامی واکنش نشان داد و با تأکید بر روحیه صلح‌جوی مردم کشورش اظهار داشت: ما عاشق صلح هستیم و همیشه برای حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تلاش کرده‌ایم. اما ترامپ با ادعا‌های دروغین و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی، به مرز‌های ما لشکرکشی کرده است.

مادورو هشدار داد: قاطعانه می‌گویم؛ دولت، مردم و نیرو‌های مسلح ونزوئلا با تمام قوا از آب، آسمان و خاک خود دفاع کرده و در برابر هر متجاوزی جانانه ایستادگی خواهند کرد.

این اقدام نظامی آمریکا با محکومیت گسترده در میان دیگر کشور‌های آمریکای لاتین نیز رو‌به‌رو شده است. بسیاری از مقامات منطقه، ضمن محکوم کردن حمله به قایق‌های ماهیگیری و کشتن ماهیگیران ونزوئلایی، این آرایش نظامی را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار خروج فوری نیرو‌های آمریکایی از دریای کارائیب شده‌اند.