به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، الهی راد گفت: از مجموع این میزان، ۴۶۰ میلیارد ریال به‌صورت نقدی و مابقی در قالب کمک‌های غیرنقدی به فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

وی افزود: اکنون ۳۶ هزار و ۸۰۰ حامی در طرح‌های اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد همکاری دارند و به فرزندان ایتام و محسنین کمک می‌کنند که ۱۲۶ حامی نیز خارج از کشور نیز از طریق سامانه‌های ارتباطی با این نهاد همکاری دارند و کمک‌های خود را مستقیماً به حساب فرزندان معنوی‌شان واریز می‌کنند.

بیشترین نیاز این فرزندان مربوط به معیشت، تحصیل و مسکن است و انتظار می‌رود نیکوکاران با نگاه ویژه‌تری به رفع مشکلات این گروه از جامعه توجه کنند.