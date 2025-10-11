به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، داوود شعبانلو با بیان اینکه تأمین نهاده و نوسانات بازار، مهم‌ترین موانع تولید مرغ گوشتی در استان و کشور است. افزود: تامین به موقع و کافی نهاده‌های دامی اصلی‌ترین دغدغه فعالان این حوزه است و در این زمینه رفع سریع اختلالات سامانه بازارگاه ضروری است.

او با اشاره به زیرساخت‌های استان، تأکید کرد: در استان همدان ۴۸۱ واحد فعال مرغداری گوشتی داریم که ظرفیت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی سالانه را دارند.

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی همدان تصریح کرد: با این حال، میانگین دوره جوجه‌ریزی در همدان در سال گذشته حدود ۳.۶۷ دوره بوده که این عدد در مقایسه با استان‌های شمالی کشور مانند مازندران و گیلان که بیش از چهار دوره دارند، نشان‌دهنده ظرفیت استفاده نشده استان است.

شعبانلو دلیل این امر را شرایط اقلیمی خاص همدان دانست و افزود: ارتفاع سطح دریا و خشکی هوا در همدان منجر به اکسیژن کمتر و افزایش احتمال انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌ها می‌شود