به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا جلالی گفت: با توجه به اجرایی شدن طرح توزیع نفت سفید و گاز مایع به صورت الکترونیکی و با استفاده از زیرساخت بانکی، خانوار‌های شهری و روستایی فاقد گاز شهری که در سامانه سدف مراحل ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند، می‌توانند از دهم مهر تا سی آذر ماه ۱۴۰۴ با در دست داشتن کارت بانکی معرفی شده در زمان ثبت نام به فروشندگی منتخب نفت سفید و عاملین توزیع گاز مایع مراجعه و نسبت به سهمیه در نظر گرفته شده اقدام کنند.

محمدرضا جلالی درباره سهمیه در نظر گرفته شده اظهار داشت:در این مرحله سهمیه‌های اعلامی متفاوت با مراحل قبلی بوده و متناسب با اقلیم‌های آب و هوایی اعلام شده از سوی اداره کل هواشناسی استان یزد به شرح جدول زیر تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار سهمیه اعلام شده تا پایان روز ۳۰ آذر ماه سال جاری است ادامه داد: همه خانوار‌های ساکن در نقاط فاقد گاز طبیعی که تاکنون نسبت به ثبت نام خود در سامانه " سدف" اقدام نکرده‌اند، لازم است برای دریافت سهمیه نفت سفید خود و همچنین دریافت کپسول گاز مایع به صورت الکترونیکی و با استفاده از زیر ساخت بانکی در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور به آدرس https://newtejaratasan.niopdc.ir اقدام کنند.