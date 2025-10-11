به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این برنامه سید بصیر هاشمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، محمد هادی ایمانیه عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و هادی منصوری مدیرعامل شهرسلامت شیراز مهمان برنامه بودند.

مجری: بخش پزشکی شیراز زبانزد هست بخصوص پیوند که شهره جهانی دارد، بخش پزشکی شیراز چه مزیت‌هایی دارد و چه موانعی در این زمینه وجود دارد این سوال محوری برنامه میزگرد اقتصادی امشب شبکه خبر است

مجری: شهر شیراز چه مزیت‌هایی در گردشگری سلامت دارد؟

محمدهادی ایمانیه: ۷۵ سال از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌گذرد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۸ دانشکده علوم پزشکی، ۶۰ مرکز تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک علم و فناوری در حوزه سلامت و شهر سلامت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز دارد.

مجری: شیراز به چند شهر خدمات درمانی ارائه می‌دهد؟

سید بصیر هاشمی: شیراز قطب پزشکی و کلان منطقه ۵ است و استان‌های هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را پوشش می‌دهد و استان معین این استان‌ها هستیم و ۳۰ درصد از مراجع کنندگان ما در بخش‌های درمانی از استان‌های دیگر هستند.

۷۱ بیمارستان در فارس داریم که ۱۵ بیمارستان در شهر شیراز است و اینها همگی دولتی هستند، ساختن بیمارستان‌های جدید در دستور کار است و مباحث توریسم درمانی و گردشگری سلامت و بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی را دنبال می‌کنیم.

مجری: نسبت تعداد بیمارستان‌های فعال به جمعیت در فارس به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت یک و ۵۸ صدم است یعنی به ازای هر صدهزار نفر جمعیت یک و ۵۸ صدم بیمارستان دارد نسبت تخت‌های فعال به ازای هر ده هزار نفر ۱۸ و ۸ دهم است در بیمارستان رتبه استان چهار و در مورد تخت‌ها رتبه هفت است

سید بصیر هاشمی: در شهرستان‌ها ضریب اشغال تخت پایین است و در شیراز بالای ۹۰ درصد ضریب اشغال تخت است و توزیع مناسب تخت در شهرستان‌ها وجود ندارد

و برخی بیمارستان‌ها فرسوده هستند و باید بیمارستان‌های بزرگی باید ساخته شود و بیمارستان نمازی شماره ۲ در بلوار مهندسین در حال اجراست و بیمارستان میانرود و بیمارستان‌های در دست ساخت شرق شیراز از جمله اینهاست

مجری: نخبگان پزشکی کشور در شیراز هستند و شهر سلامت در حال ساخت است، بعنوان مدیرعامل شرکت شهر سلامت این واژه یعنی چی و قرار است چه اتفاقی در این منطقه صورت گیرد؟

هادی منصوری: قطب پزشکی شیراز باعث شد ایده ارائه خدمات جهانی پزشکی شکل گیرد، این ایده ۷۰ سال قبل اجرا شده مثل مجموعه درمانی نمازی ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵ با ۲۵ هزار هکتار افتتاح شد. آن چیزی که در تراز بین المللی می‌تواند جوابگو باشد و می‌تواند مزیت رقابتی باشد منطقه ویژه اقتصادی سلامت است که شیراز اولین و تنها منطقه ویژه اقتصادی سلامت در کشور است و توسط هیات دولت تصویب شده و در شورای عالی مناطق آزاد مصوب شده است.

مجری: خیرین نقش پررنگی در ایجاد بیمارستان‌ها دارند توضیح بفرمایید؟

محمد هادی ایمانیه: مجمع خیرین سلامت از استان فارس آغاز شد و مجمع خیرین سلامت و خیران استان فارس در ۲۰ سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی هزینه کرده‌اند

خیرانی همچون نمازی، خلیلی، پوستچی، خورشیدکلاه و بقیه خیران مراکز درمانی بسیاری در استان فارس و شهر شیراز ساخته‌اند.

سال ۱۳۸۲ مجمع خیرین تامین سلامت شیراز تاسیس شد و سال ۱۳۸۵ خدمت رهبری رسیدیم و استقبال کردند و جلسه با سران کشور داشتیم و رهبری گفتند کاری که در شیراز و استان فارس اجرا شده مصداق اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد حمایت من است

مجری: چه اقداماتی دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت شهر سلامت انجام داده است؟

سید بصیر هاشمی: در حال توسعه و بهبود کیفیت خدمات درمانی هستیم. پارک علم و فناوری سلامت در حال ساخت است و شرکت‌های دانش بنیان مستقر می‌شوند، و به دنبال توسعه زیرساخت‌های فناوری و رفع موانع شهر سلامت هستیم.

هادی منصوری: گردشگری سلامت در دنیا دو زیرشاخه دارد گردشگری پزشکی و گردشگری تندرستی است. گردش مالی گردشگری پزشکی در دنیا ۳۰ میلیارد دلار و گردشگری تندرستی ۹۰۰ میلیارد دلار است و ما هر دو اینها را کنار هم تعریف کرده‌ایم تا پذیرای گردشگر پزشکی و گردشگر تندرستی باشیم

مجری: از کمک‌های دولتی برای ساخت شهر سلامت نمی‌خواهید استفاده کنید؟

محمدهادی ایمانیه: قرار بود بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی شهر سلامت را بسازند و دولت بنایی برای ساخت آن نداشت، معارضان زیادی این منطقه داشت، اطراف این شهر فنس کشی شده، گمرک مستقر شده و زیرساخت‌ها در حال آماده سازی است، کمک دولت برای ساخت شهر سلامت می‌تواند این باشد که در بحث مجوز‌ها تسهیلات ویژه ایجاد شود، بحث مربوط به وام دادن به بخش خصوصی تسهیل کند، با رونق گرفتن شهر سلامت و منطقه ویژه مهاجرت معکوس شکل میگیرد و وام دادن به بخش خصوصی از طریق بانک‌ها و صندوق توسعه می‌تواند راه گشا باشد. اجازه بدهند تعرفه‌های شهر سلامت براساس عرضه و تقاضا تعریف شود و نرخ دستوری نگذارند.

هشت میلیارد یورو سرمایه گذاری برای شهر سلامت پیش بینی شده است.

مجری: الان وضعیت مهاجرت پزشک و کادر پزشکی از استان فارس به چه صورتی است؟

سید بصیر هاشمی: مهاجرت می‌شود، اما بزرگنمایی هم صورت می‌گیرد و اگر مسائل رفع شود مهاجرت هم برطرف می‌شود، این موضوع خیلی بزرگ نیست و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هزار عضو هیئت علمی دارد و بیش از ده هزار دانشجو دارد و امسال در برد تخصصی و فوق تخصصی ۴۵ نفر رتبه داریم در شیراز، در حوزه پژوهش ۵۲ نفر در رتبه بندی جهانی هستند و رتبه دانشگاه در تایمز بهبود یافته است.

مجری: دولت چه کار می‌تواند انجام دهد تا ساخت شهر سلامت تسریع شود؟

هادی منصوری: این طرح هزار هکتار مساحت دارد و در ۳ سال اخیر مقامات استان پای کار آمده‌اند و تقریبازیرساخت‌های فاز یک آماده است و در حال انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف هستیم.

بیمارستان پشرفته ۱۰۰ تختخوابی در منطقه شهر سلامت ساخته خواهد شد و فاز یک بالای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای سرمایه گذار زیرساخت‌ها آماده است و سرمایه گذار می‌تواند تکمیل و تجهیز را انجام دهد.

مجری: کشور‌های حوزه خلیج فارس با شیراز ارتباط قوی دارند وزارت امور خارجه چه کمکی می‌تواند انجام دهد؟

محمدهادی ایمانیه: اغلب ایرانیان کشور‌های حوزه خلیج فارس اهل استان فارس هستند و ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری است و درخواست ما از دولت این است که برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس در شیراز کنسولگری داشته باشند و برای توریسم درمانی کمک کننده خواهد بود.

هادی منصوری: در بحث زیرساخت‌ها در شهر سلامت تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است حدودا هزار میلیارد تومان باید هزینه صورت گیرد.

روش‌های مختلف تامین مالی را به خدمت گرفته‌ایم و درخواست جدی ما از دولت این است که خط اعتباری مشخص اختصاص دهد در قالب بودجه یا صندوق توسعه ملی یا وجوه اداره شده یا خطوط اعتباری فاینانس برای توسعه شهر سلامت اختصاص یابد که برای توسعه دهنده و سرمایه گذار بسیار کمک کننده است.

مجری: چه کاری می‌توان صورت گیرد برای جذب سرمایه گذار خارجی؟

هادی منصوری: باید ارتباط گیری با ایرانیان مقیم حوزه خلیج فارس توسط وزارت امور خارجه تسهیل شود و باید مشکلات تردد‌ها و ارتباط‌ها تسهیل گری شود.

بستری که فراهم شده در منطقه ویژه اقتصادی سلامت دو مزیت خوب دارد بزرگترین طرح اشتغالزایی کشور است و در افق هزار هکتار ۳۶ هزار نفر می‌توانند در این طرح مشغول به کار شوند و بزرگترین طرح قابل سرمایه گذاری است برای حضور سرمایه گذار خارجی

محمد هادی ایمانیه: باید وزارت امور خارجه سفرای ایران در کشور‌های حوزه خلیج فارس را مکلف کند برای تامین مالی شهر سلامت شیراز

مجری: استان فارس در خدمات تخصصی و فوق تخصصی جلوتر است، اما در سلامت و بهداشت عمومی عقب ماندگی دارد و رتبه‌های پایینی در کشور دارد، این موضوع با عدالت سلامت سازگار نیست چرا؟

سید بصیر هاشمی: این آمار، آمار درستی نیست و باید تصحیح شود

مجری: از ظرفیت مجلس برای تسریع ساخت شهر سلامت چطور می‌توان کمک گرفت؟

هادی منصوری: ابرطرح شهر سلامت مورد حمایت کامل نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات عالی رتبه استان است.

محمد هادی ایمانیه: از نظر قانون تعرفه گذاری به دولت واگذار شده است، پیشنهاد این است که هیات دولت می‌تواند تصویب کند که اختیار تعرفه گذاری در این منطقه براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد.

مجری: چه خدمات درمانی شهر سلامت می‌تواند ارائه کند؟

سید بصیر هاشمی: در شیراز اغلب تخصص‌ها و فوق تخصص‌ها با کیفیت مناسب ارائه می‌شود و در شهر سلامت هم انواع خدمات سلامت با کیفیت مناسب به مراجعه کنندگان ارائه خواهد شد

محمد هادی ایمانیه: در شهر سلامت ۳۶ کلینیک در انواع رشته‌ها در نظر گرفته شده است و سرمایه گذاران می‌توانند در این حوزه ورود کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

مجری: ظرفیت ایرانیان خارج از کشور هم برای سرمایه گذاری ظرفیت مناسبی است چه استفاده‌ای از این ظرفیت‌ها می‌شود؟

هادی منصوری: کار ارزشمندی در منطقه ویژه اقتصادی شهر سلامت انجام شده و ماکت فاز اول با ۱۳۸ هکتار مساحت توسط مشاور شهرسازی و طراح شهری این طرح، ساخته شده است و در نمایشگاه اکسپو شیراز، ماکت شهر سلامت رونمایی خواهد شد.

مجری: چه کار کنیم سرعت کار در شهر سلامت بالا رود؟

محمد هادی ایمانیه: باید دولت زمین را رایگان در اختیار خیران قرار دهد و دولت باید زمینه را فراهم کند تا ۳۰ درصد مالیات خیران در تکمیل طرح‌های نیمه تمام هزینه شود

سید بصیر هاشمی: حمایت خود را از سرمایه گذاران حوزه سلامت اعلام می‌کنیم

هادی منصوری: آماده میزبانی از همه سرمایه گذاران هستیم.