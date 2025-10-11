پایان لیگ برتر مینی فوتبال کشور در تنکابن
مرحله مقدماتی لیگ برتر مینی فوتبال کشور با حضور ۲۷ تیم از ۱۹ استان در تنکابن پایان یافت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مرحله مقدماتی لیگ برتر مینی فوتبال کشور با حضور ۲۷ تیم از ۱۹ استان در چهار گروه برگزار میشود و شهرستان تنکابن در مرحله مقدماتی میزبان گروههای اول و دوم بود.
در پایان رقابتهای گروه اول تیمهای شیرکوه تفت یزد و ستارگان سیمان جهرم فارس به ترتیب مقامهای اول و دوم و گروه دوم تیمهای ژالکه تنکابن و هایپر کوروش صالح آبادی از خراسان رضوی مقامهای اول تا دوم را کسب کردند.
سرمربی تیم معمارخانه ژالکه تنکابن پس از پیروزی پرگل ۱۰ بر ۴ برابر هایپر کوروش خراسان رضوی گفت: سطح کیفی مسابقات نسبت به پارسال افزایش چشمگیری داشت و تیمها با آمادگی بیشتری وارد میدان شدند.
پدرام طی نیا ابراز امیدواری کرد تیم تنکابن با حمایت مردم و استمرار تلاش بازیکنان و کادر فنی، بتواند قهرمانی سال گذشته را برای دومین سال پیاپی تکرار کند.
طبق اعلام هیئت ورزشهای همگانی، گروههای سوم و چهارم ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی جیرفت برگزار خواهد شد.