لویه و بویراحمد ، عبدالکریم عبودی از آغاز طرح بازسازی سینما دهناد دهدشت خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای

وی با اشاره به اینکه سینما دهناد در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده و یک‌بار در سال ۱۳۸۹ بازسازی شده بود، افزود: به دلیل تغییرات فرهنگی و تأثیرات فضای مجازی، با کاهش استقبال عمومی مواجه شده و نیازمند نوسازی اساسی بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگبلویه با تأکید بر نقش سینما در انتقال فرهنگ‌ها به جامعه، گفت: فضای داخلی سینما به‌روزرسانی می‌شود و تجهیزات جدیدی برای ارتقای کیفیت نمایش‌ها نصب خواهد شد.

وی بیان کرد: برای اجرای این پروژه، پنج میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۰ میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذار خصوصی در نظر گرفته شده است.

عبودی تاکید کرد: در قالب این طرح، دو سالن با ظرفیت‌های ۲۰۰ و ۱۲۰ نفر طراحی شده که محیطی مناسب و مدرن برای مخاطبان فراهم می‌سازد.