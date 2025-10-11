بهسازی سینمای دهدشت
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه گفت: سینمای دهدشت برای دومین بار بازسازی می شود.
وی با اشاره به اینکه سینما دهناد در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده و یکبار در سال ۱۳۸۹ بازسازی شده بود، افزود: به دلیل تغییرات فرهنگی و تأثیرات فضای مجازی، با کاهش استقبال عمومی مواجه شده و نیازمند نوسازی اساسی بود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگبلویه با تأکید بر نقش سینما در انتقال فرهنگها به جامعه، گفت: فضای داخلی سینما بهروزرسانی میشود و تجهیزات جدیدی برای ارتقای کیفیت نمایشها نصب خواهد شد.
وی بیان کرد: برای اجرای این پروژه، پنج میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۰ میلیارد تومان توسط سرمایهگذار خصوصی در نظر گرفته شده است.
عبودی تاکید کرد: در قالب این طرح، دو سالن با ظرفیتهای ۲۰۰ و ۱۲۰ نفر طراحی شده که محیطی مناسب و مدرن برای مخاطبان فراهم میسازد.
وی با اشاره به اینکه در جریان سفر رئیس سینماشهر به دهدشت وعدههایی برای حمایت بیشتر از این پروژه داده شد، تصریح کرد: پیشبینی میشود بازسازی سینما تا ۹ ماه آینده تکمیل شود.