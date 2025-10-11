پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف بیش از سه هزار قلم لوازم برقی و ظروف آشپزخانه قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار مهدی افشاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی این محل منتقل در انباری واقع در قیامدشت تخلیه و نگهداری میشود.
سردار افشاری افزود: بر حسب دستور مرجع قضایی ماموران محل مذکور را مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد این اجناس فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی معتبری میباشند و برگههای گمرکی ارائه شده جعلی است.
وی ادامه داد: بلافاصله متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شده و در بازرسی از محل مذکور سه هزار و ۴۸ قلم لوازم برقی آشپزخانه ۲۰۰ قلم ظروف آشپزخانه قاچاق کشف و ضبط شد.
این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند افزود: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف. نگیرید از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس بهشمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.