به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار مهدی افشاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی این محل منتقل در انباری واقع در قیامدشت تخلیه و نگهداری می‌شود.

سردار افشاری افزود: بر حسب دستور مرجع قضایی ماموران محل مذکور را مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد این اجناس فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی معتبری میباشند و برگه‌های گمرکی ارائه شده جعلی است.

وی ادامه داد: بلافاصله متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شده و در بازرسی از محل مذکور سه هزار و ۴۸ قلم لوازم برقی آشپزخانه ۲۰۰ قلم ظروف آشپزخانه قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند افزود: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف. نگیرید از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس بهشماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.