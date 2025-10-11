تسریع در تکمیل پروزههای عمرانی در گرمه
در نشست شورای اداری شهرستان گرمه روند اجرای مصوبات سفر استاندار به این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، جلسه شورای اداری شهرستان گرمه به ریاست علویمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی و با حضور فرماندار، امام جمعه موقت شهر درق، دادستان عمومی و انقلاب، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیرکل دفتر فنی استانداری و جمعی از مدیران کل و معاونان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
پس از جلسه، معاون استاندار به همراه مسئولان استانی و شهرستانی از چند پروژه عمرانی و خدماتی از جمله طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرهای گرمه، ایور و درق، منبع آب شهر درق، استخر سرپوشیده شهرستان و مرکز معاینه فنی ماشینآلات سنگین اجلالی بازدید کردند.
علویمقدم در حاشیه این بازدیدها با اشاره به اهمیت تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، موانع پیشروی پروژهها رفع و خدماترسانی به مردم با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم پیگیری مصوبات سفر استاندار و هم افزایی مدیران استانی و شهرستانی برای تحقق اهداف توسعهای شهرستان گرمه تأکید کرد.