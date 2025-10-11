

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نوبخت مسئول برگزاری این دوره آموزشی گفت: در نخستین دوره فعالیت‌های آموزشی صنعت فوتبال، کلاس مفاهیم و آنالیز فوتبال با هدف ارائه خدمات به مربیان فوتبال در سالن مرکز فنی حرفه‌ای شهید مطهری قائم شهر برگزار شد.

او ارائه خدمات آموزشی در صنعت ورزش را یکی از برنامه‌های محوری در تعامل سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت ورزش عنوان کرد و افزود: با بسط و گسترش این ایده نوین، ورزش جامعه با دانش افزایی و آشنایی با جدیدترین روش‌های روز جهان متحول و به سمت تعالی ورزش سوق خواهد یافت.





محصص مدرس فدراسیون فوتبال به عنوان استاد این کلاس‌های آموزشی، گفت: آشنایی و بهره گیری از تازه‌های فوتبال در عرصه مربیگری و تعامل با پیشکسوتان زمینه ساز پیشرفت و تعالی ورزش فوتبال است





رئیس مرکز فنی حرفه‌ای شهید مطهری قائم شهر گفت: ارائه خدمات تخصصی در ورزش در کنار مهارت آموزی سایر رشته‌ها راهبرد جدید سازمان فنی حرفه‌ای در دانش افزایی ورزش فوتبال است





میرزایی افزود: استاندارد سازی و صدور و ارائه گواهینامه در این عرصه برای نخستین بار در قائم شهر به عنوان طرح آزمایشی، می‌تواند گام‌های نوینی را برای آموزش و مهارت آموزی جامعه هدف در ورزش فوتبال به همراه داشته باشد.