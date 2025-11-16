به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول برگزاری این دوره آموزشی گفت : در نخستین دوره فعالیت های آموزشی صنعت فوتبال ،کلاس مفاهیم و آنالیز فوتبال با هدف ارائه خدمات به مربیان فوتبال در سالن مرکز فنی حرفه ای شهید مطهری قائم شهر برگزار شد .

نوبخت ، ارائه خدمات آموزشی در صنعت ورزش رایکی از برنامه های محوری در تعامل سازمان فنی و حرفه ای و وزارت ورزش عنوان کرد که با بسط و گسترش این ایده نوین ، ورزش جامعه با دانش افزایی و آشنایی با جدیدترین روش های روز جهان متحول و به سمت تعالی ورزش سوق خواهد یافت .

محصص مدرس فدراسیون فوتبال گفت : آشنایی و بهره گیری از تازه های فوتبال در عرصه مربیگری و تعامل با پیشکسوتان را زمینه ساز پیشرفت و تعالی ورزش فوتبال دانست که مطالعه جانبی و حضور در سمینارها وبینارها و استفاده از پیشکسوتان و مربیان مجرب نقش مهمی در پیشرفت ورزش فوتبال خواهد داشت.

رئیس مرکز فنی حرفه ای شهید مطهری قائم شهر گفت : ارائه خدمات تخصصی در صنعت ورزش در کنار مهارت آموزی سایر رشته ها را راهبرد جدید سازمان فنی حرفه ای در دانش افزایی ورزش فوتبال نام برد .

میرزایی افزود: استاندارد سازی و صدور و ارائه گواهینامه در این عرصه برای نخستین بار در قائم شهر به عنوان پایلوت ، می تواند گام های نوینی را برای آموزش و مهارت آموزی جامعه هدف در ورزش فوتبال به همراه داشته باشد .