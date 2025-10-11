در جشنواره روستایی بافق، ۲۲ روستای شهرستان بافق با برپایی غرفه‌هایی به معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تولیدات خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جشنواره روستا با حضور پرشور مردم و روستاییان شهرستان بافق به مدت دو روز در پارک تفریحی آهنشهر برگزار شد. در این جشنواره، ۲۲ روستای شهرستان بافق با برپایی غرفه‌هایی به معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تولیدات خود پرداختند.

بابایی استاندار یزد، در بازدید از این جشنواره با تأکید بر ضرورت برگزاری چنین رویداد‌هایی گفت: مردم نیاز دارند در برنامه‌هایی از این دست حضور یابند تا نشاط، همدلی و پویایی در جامعه افزایش یابد.

وی افزود: باید زمینه برگزاری جشنواره‌های مشابه در نقاط مختلف استان یزد فراهم شود تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های مناطق روستایی، فرهنگ اصیل روستا‌ها نیز ترویج یابد. به گفته استاندار، این فعالیت‌ها مفید، لازم و تأثیرگذارند و حمایت از آنها در اولویت مدیریت استان قرار دارد.

لیلی رنجبر بخشدار مرکزی بافق نیز با اشاره به وضعیت روستا‌های شهرستان اظهار داشت: در شهرستان بافق ۳۲ روستای فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۲ روستا دارای دهیاری بوده و مجموع جمعیت روستایی شهرستان بیش از هشت هزار نفر است.

وی افزود: شاخص‌ترین تولیدات روستایی بافق در بخش کشاورزی شامل پسته، خرما و زعفران است و در حوزه دامداری نیز تولید فرآورده‌های لبنی مانند شیر، ماست، کشک و تلف از مهم‌ترین محصولات به شمار می‌رود. رنجبر هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی قابلیت‌های روستاییان در حوزه‌های مختلف و جذب سرمایه‌گذار برای توسعه ظرفیت‌های روستایی عنوان کرد و گفت: این جشنواره برای نخستین بار در شهرستان بافق برگزار شده است.

فلاح فرماندار بافق، نیز با تأکید بر اهمیت توسعه روستا‌ها گفت: یکی از اهداف اصلی توسعه شهرستان، سرمایه‌گذاری در روستاهاست و از فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی روستاییان حمایت می‌کنیم. وی افزود: با بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های دولتی، امیدواریم زمینه اشتغال‌زایی پایدار در روستا‌ها فراهم شود. به گفته او، اولویت در حمایت از روستاییان، تأمین زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینی در محل زندگی آنان است.

هم‌زمان با هفته ملی روستا، جشنواره روستا در بافق فرصتی بود تا روستاییان فرهنگ، اصالت و هویت خود را به نمایش بگذارند. اجرای بازی‌های بومی و محلی، نمایش آداب و رسوم، عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی، برپایی بازارچه‌های محلی و حضور کودکان در لباس‌های سنتی، جلوه‌ای از زندگی ساده و زیبای روستایی را به تصویر کشید.

عطر نان تازه و طعم محصولات محلی، فضای جشنواره را سرشار از شور، نشاط و صمیمیت کرده بود و روستاییان با معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات خود، زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را فراهم کردند.