طی دو روز آینده وضع هوای آسمان استان صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می شود و به دلیل پایداری جو در مناطق مستعد، احتمال تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی دور از انتظار نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، بر اساس آخرین خروجی مدل های پیش بینی وضع هوا آسمان استان طی دو روز آینده صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می شود و به دلیل پایداری و سکون نسبی جو در مناطق مستعد احتمال تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی دور از انتظار نمی باشد. همچنین به دلیل عبور موج کم دامنه تراز میانی جو طی روزهای دوشنبه و سه شنبه سرعت وزش باد نسبتا شدید خواهد بود که می تواند موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا طی این مدت شود. بعلاوه با توجه به خروجی فعلی مدل ها حداقل تا پایان هفته سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.