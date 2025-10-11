پخش زنده
امروز: -
در سال گذشته پست استان اردبیل با جابه جایی و تحویل بیش از ۳ میلیون مرسوله و ارائه خدمات پستی در بین استانهای فعال و برتر این حوزه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل پست استان اردبیل، گفت: در حوزه ارتقای کیفیت عملیات پستی، رتبه سبز کشوری را به دست آوردیم.
مهران ناظر اظهار کرد: ما روزانه به طور متوسط هفت هزار و 500 مرسوله را وارد چرخه توزیع استانی میکنیم و چهار هزار و 500 مرسوله نیز از این استان به سایر مناطق ارسال میشود.
وی به رتبه پنج استان در جلب رضایتمندی مشتریان و رتبه سبز در کیفیت عملیات پستی اشاره کرد و افزود: در بحث هوشمندسازی اقدامات خوبی آغاز شده که امیدواریم با نصب پلاک و راهاندازی صندوقهای هوشمند بتوانیم بهترین و کیفیترین خدمات را به جامعه مخاطب ارائه کنیم.
مدیرکل پست استان اردبیل به کاهش 18 ساعتی زمان رسیدن مرسولات در سطح ملی و استانی اشاره کرد و گفت: همه این تلاشها با همت و سختکوشی زردپوشان اداره پست انجام میشود که شبانهروز سعی میکنند به رغم کاستی در سطح اطلاعات کدپستی، شماره تلفن و نقص آدرسدهی، بستهها و نامهها را به دست جامعه هدف برسانند.
ناظر از کسب رتبه پنجم کشوری در رضایتمندی ارباب رجوع خبر داده و این موفقیت را نتیجه توجه ویژه به نیازهای مردم و کارکنان دانست.
وی با اشاره به اولویتهای شرکت ملی پست در سال گذشته خاطرنشان کرد: رضایتمندی ارباب رجوع و ارتقای معیشت کارکنان 2 محور اصلی فعالیتهای ما در سال پستی گذشته بود و خوشبختانه در ارزیابی شرکت ملی پست، اردبیل توانست در میان 31 استان و 6 منطقه پستی تهران، رتبه پنجم کشوری را در این حوزه کسب کند.
مدیرکل پست استان اردبیل با اشاره به عملکرد پستی در سال گذشته اضافه کرد: در این مدت بیش از یکهزار تن مرسوله از استان اردبیل به سایر نقاط کشور ارسال و بیش از 3.7 میلیون مرسوله در سطح استان جابهجا شد که این رقم در روزهای کاری به طور متوسط روزانه 12 هزار مرسوله را شامل میشود.
وی با تأکید بر نقش پست در اقتصاد محلی بیان کرد: ارسال بیش از 300 تن عسل و 12 هزار تخته گلیم نمین به سراسر کشور نشاندهنده تأثیر مستقیم پست بر رونق تولید و بازار صنایع دستی استان است.
مدیرکل پست استان اردبیل از رشد 30 درصدی خرید و فروش اینترنتی در استان خبر داده و این میزان را نسبت به میانگین کشوری مطلوب ارزیابی کرد.
ناظر همچنین با اشاره به موفقیت پست استان اردبیل در زمینه کیفیت خدمات پستی یادآور شد: پست اردبیل موفق به کسب رتبه سبز کشوری شد که نشاندهنده دستیابی به 85 درصد سنجههای کیفی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه پست اردبیل به صورت شبانهروزی و تنها با چهار روز تعطیلی رسمی اول و 13 فروردین، عید فطر و عاشورا فعالیت میکند، اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی بیش از 30 هزار گذرنامه به موقع به دست زائران رسید.
مدیرکل پست استان اردبیل با اشاره به پیشرفت اجرای پروژه ملی GNAF در استان افزود: تاکنون 80 درصد ژئوکد در نقاط شهری و 30 درصد در نقاط روستایی استان انجام شده است.
ناظر با قدردانی از همکاری شهرداریهای اردبیل و بیلهسوار ابراز امیدواری کرد: با نصب پلاکهای هوشمند در این شهرها، گام مهمی در تحقق شهر هوشمند و تسهیل خدمات مکانی برداشته خواهد شد.
وی از برنامهریزی برای نصب صندوقهای هوشمند لاکر در مراکز خرید شوراسنتر و بازار اطلس خبر داد.
مدیرکل پست استان اردبیل با اشاره به بهسازی و نوسازی ناوگان خودرویی پست تصریح کرد: خودروهای بروناستانی ما روزانه سه هزار و 500 کیلومتر مسیر را طی میکنند.
ناظر با توجه به افزایش مرسولات بستهای و رشد تجارت الکترونیک، از سه برابر شدن سکوی تجزیه مرسولات در استان خبر داد و گفت: با وجود این، همچنان با کمبود ظرفیت مواجه هستیم و به همین منظور احداث ساختمان جدید تجزیه و مبادله مرسولات در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در شهرک ولایت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی پست خاطرنشان کرد: با همکاری اداره کل امور عشایری، نمایندگی پست عشایری در استان افتتاح شد تا جامعه عشایر نیز از خدمات پستی بهرهمند شوند.
مدیرکل پست استان اردبیل اضافه کرد: پست استان اردبیل آماده همکاری کامل با کسب و کارهای خرد و خانگی و جمعآوری و ارسال محصولات آنها برای رونق اقتصادی است.
ناظر با تأکید بر رضایتمندی مشتریان بیان کرد: پست استان با شماره تلفن 193 و سامانه جامع شکایاتeop.post.ir به صورت شبانهروزی آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شهروندان است.