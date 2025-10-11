معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به از سرگیری خدمات مشاوره‌ای هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک محمدیان اظهارکرد: دانشگاه در حوزه بهداشت و درمان، دارای مرکز درمانی درون دانشگاهی فعال است که خدمات این مرکز با تعرفه دانشجویی ارائه می‌شود. در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شهید چمران اهواز، پزشک، پرستار و دندانپزشک حضور دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تلاش برای گسترش فعالیت درمانگاه دانشگاه، عنوان کرد: پیگیری لازم برای تبدیل درمانگاه دانشگاه به کلینیک پزشکی در حال انجام است که نیاز به دریافت تائیدیه از وزارت بهداشت دارد.

وی ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان را از دیگر ظرفیت‌های این معاونت برشمرد و افزود: هرساله با آغاز سال تحصیلی جدید، پایش سلامت روانی دانشجویان از سوی مرکز «مشاوره و سلامت روان» انجام می‌شود و وضعیت سلامت روان دانشجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت توجه به مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه، بیان کرد: در گذشته از ظرفیت اعضای هیات علمی گروه مشاوره و روان‌شناسی در این مرکز استفاده می‌شد و امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید بتوانیم از این ظرفیت در مرکز مشاوره دانشگاه، بهره‌مند شویم.