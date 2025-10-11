به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۳ پایگاه نوآوری در ۹ شهرستان حوضه دریاچه ارومیه با هدف معرفی و ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر راه‌اندازی شده و هم‌اکنون در حال فعالیت هستند.

بیتا احمدیان با اشاره به اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه و کاهش منابع آبی استان افزود: افزایش دما در تابستان، کاهش غیرطبیعی دمای زمستان و کاهش نزولات جوی در سال‌های اخیر، موجب افت محسوس منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت در منطقه، خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، به‌ویژه در بخش علوفه‌ای، جایگزین مناسبی برای محصولات پرآب‌بر مانند یونجه و ذرت علوفه‌ای است و می‌تواند به پایداری تولید در بخش کشاورزی کمک کند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهارداشت: این پایگاه‌های نوآوری با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، دانشگاه ارومیه و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایجاد شده‌اند.

احمدیان اضافه کرد: این پایگاه‌ها در شهرستان‌های ارومیه، سلماس، نقده، اشنویه، مهاباد، بوکان، چهاربرج، شاهین‌دژ و میاندوآب مستقر هستند و شامل پایگاه‌های معرفی چغندر علوفه‌ای، ارزن، سرگوم، گردشگری کشاورزی و آبیاری هوشمند می‌شوند.

وی با اشاره به نقش ترویجی این مراکز گفت: پایگاه‌های نوآوری نقش مهمی در ارتقای دانش کشاورزان و اصلاح الگوی کشت منطقه دارند و بازدید‌های آموزشی و ترویجی برای کشاورزان سایر شهرستان‌ها نیز از طریق این مراکز برگزار می‌شود.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: اجرای این طرح با همکاری کارشناسان زراعت، مکانیزاسیون و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها انجام می‌شود و هدف از آن افزایش بهره‌وری، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ درآمد کشاورزان است.

احمدیان با اشاره به همکاری گسترده مدیران این سازمان در اجرای این طرح، یادآور شد: مدیران و کارشناسان زراعت سازمان، کارشناسان مکانیزاسیون و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان‌ها دراجرای این طرح همکاری دارند.

وی با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی و ترویجی با هدف آشنایی بیشتر کشاورزان با روش‌های نوین و مزایای آنها برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این طرح گامی موثر در مسیر توسعه پایدار کشاورزی در منطقه به‌شمار رفته و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای کشاورزی منطقه است.