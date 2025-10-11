نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۴ این هفته اعلام میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با دریافت نتیجه مصاحبه معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت رشتههای تحصیلی بورسیه و شرایط خاص، نتایج نهایی آزمون سراسری تا اواسط این هفته اعلام میشود. طبق اعلام وزارت علوم، سال جدید تحصیلی دانشجویان نوورود از ۲۶ مهر آغاز میشود. در آزمون سراسری۱۴۰۴، حدود۹۰۲ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر انتخاب رشته کردهاند.